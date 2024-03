Ciclista acusa brutal agresión por parte de un conductor del Sistema Red en Providencia

Un grave hecho corrió esta mañana en la comuna de Providencia. Un ciclista acusa que fue violentamente agredido por un chofer del sistema de transporte público Red. Todo habría comenzado por un accidente de tránsito entre el conductor del bus y el ciclista en Avenida Los Leones. El afectado presentó una denuncia ante Carabineros. “Cuando me caigo, me voy parando hacia la micro, veo a alguien corriendo hacia mí, no pensé que era el conductor, me di cuenta cuando me había pegado el tercer combo“, afirmó a CHV Noticias la víctima.