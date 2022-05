Captan agresión de Carabineros a ciclista en Plaza Baquedano: Lo empujaron al río

Durante horas de la noche de este viernes se registró una agresión a un ciclista que circulaba por Plaza Baquedano, quien fue abordado por Carabineros y habrían sido empujado hacia el río Mapocho.

En un video difundido en redes sociales se puede ver al sujeto siendo sacado del lugar por personal policial, caer al suelo y posteriormente ser llevado hasta la orilla donde finalmente es empujado sin su bicicleta.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del involucrado, pero según la información que circula en redes sociales se habría alcanzado a afirmar. Otro de los registros que circula en redes muestra los momentos posteriores al hecho, quedando en evidencia que el joven no alcanzó a caer y luego se levantó.

Según indicó hace minutos la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, a T13, ya les fue reportado el hecho “por lo tanto estamos recabando los antecedentes. De ser así tenemos que tomar todas las medidas del caso y estaremos trabajando para poder saber la verdad de lo que pasó. No tenemos información oficial, es meramente preliminar y no me quiero adelantar, pero sí queremos dar una señalar de que estamos muy preocupados y estamos investigando para poder dar las señales que la ciudadanía espera”.

Desde Carabineros aclararon que la persona no cayó al río y que la información que circula en redes sociales “no es verídica”.

“Ante las circunstancias de un video en redes sociales en contexto de desórdenes en el centro de la capital, Carabineros aclara, en primera instancia, que las afirmaciones respecto a que una persona cayó al río Mapocho no es verídica, dichas imágenes son tendenciosas y no muestran toda la realidad”, señaló el General Inspector Enrique Monrás, Jefe Zona Metropolitana.

“Sobre las circunstancias detrás de esta situación son ahora materia de indagaciones”, agregó.