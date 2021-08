La científica y convencional constituyente Cristina Dorador fue homenajeada por científicos alemanes, quienes reconocieron su trayectoria en Ciencias Naturales con mención en microbiología, nombrando a un grupo de microrganismos eucariontes como “Percolomonas Doradorae”.

En la revista europea Protistology se publicó este mes el artículo “Diversidad y filogenia de las Percolomonas basadas en especies recién descubiertas en aguas hipersalinas y marinas”, en el que por primera vez homenajean a la científica chilena de la Universidad de Antofagasta (UA) , debido a sus investigaciones precursoras de biología microbiana en salares y la colaboración asidua que le dio a sus pares de Alemania.

La investigación realizada en el norte de Chile se trató sobre los organismos protistas y flagelados, un grupo de familiar de los eucariontes.

Esta nueva especie, “Percolomonas Doradorae”, tiene la particularidad de vivir en condiciones extremas como por ejemplo en zonas donde hay una gran concentración de sal.

La carrera de Dorador se ha enfocado en el estudio de los “extremófilos”, es decir, microorganismos conocidos con ese nombre por vivir en ambientes extremos como el Desierto de Atacama.

Al respecto, la académica y constituyente expresó: “Estoy muy contenta por el reconocimiento, esto no ocurre todos los días y queda para siempre en la historia de la ciencia. Tengo mucha felicidad por este logro, que no es solo mío, sino que también le pertenece a todo mi equipo de trabajo, donde hay colegas y estudiantes de todo el país. Y también aprovecho dedicárselo a todas mis amigas que ecólogas del área que me han acompañado en este largo camino”.