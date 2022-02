Hace un año el Circo Pastelito fue obligado a pagar una indemnización a la familia de un niño que resultó lesionado tras la caída de una gradería. Sin embargo, el monto no ha sido cancelado. Según cuenta su mamá, el administrador del recinto Milton “Rudy” Sanhueza “dijo que él no se iba a hacer responsable a no ser que presentáramos un documento firmado por un juez”. Y así lo hicieron. Pese a eso, el representante de la empresa asegura que “estamos esperando que el tribunal nos diga para ir a pagar lo que hay que pagar, porque nosotros también tenemos seguros y cubren todas esas cosas”. “Nos ha pasado un par de veces más y nosotros siempre hemos cumplido. Hemos reembolsado lo que han gastado”, afirmó.