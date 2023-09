Cirugía clandestina: Tío de la víctima reveló mentira del falso doctor al ir a buscar su camilla

Tras la lamentable y grave muerte de Nicole Padilla López, quien falleció tras someterse a una cirugía estética clandestina, su tío Jonathan conversó con el programa Contigo en Directo y entregó detalles sobre el supuesto doctor.

Después que el falso médico y su asistente le administraran a la joven de 27 años un producto comprado en la farmacia, la mujer se desvaneció y empezó con convulsiones, por lo que la llevaron de urgencias al Hospital Sotero del Río. “El doctor se subió al auto y se bajó a la vuelta del pasaje y salió arrancando con su asistente”, afirmó.

Volvió y la visitó en el hospital

Luego el supuesto médico apareció en el hospital, donde entró y vio a Nicole en su crítico estado para luego llegar hasta la casa de la familia en Puente Alto. “Dijo que teníamos que estar tranquilos, porque ella estaba entubada, pero que la iban a sacar y se iba a reponer, que mañana le iban a dar el alta”, contó el tío.

Después de eso se llevó su camilla en un taxi, donde se le veía acelerado y con mucha prisa, según palabras de Jonathan, quien solo minutos después recibió un llamado de la madre de Nicole. “Apenas se fue, a los 3 minutos me llamó mi hermana y me dijo que Nicole estaba en un coma inducido y que no había nada que hacer”.

Además, el vecino de Puente Alto reveló que el falso médico les pidió que mintieran en la urgencia del hospital, quería que dijeran que la cirugía se había hecho en un centro estético y no en su casa particular. La familia desestimó esta solicitud y contó la verdad.

