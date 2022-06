Claudia Conserva revela que fue diagnosticada con cáncer: “Me tengo que preparar para dar una dura batalla”

Durante la jornada de este lunes 27 de junio, la presentadora de televisión Claudia Conserva compartió por sus redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer.

A través de su cuenta en Instagram, la comunicadora indicó que el pasado 17 de junio se realizó una biopsia en un pecho y en un ganglio, tras un chequeo médico de rutina.

“Esta foto la publiqué el Viernes 17 de junio AM. Partía feliz a hacerme todos los exámenes de rutina, como todos los años. Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal. No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca”, comentó Conserva.

Sin embargo, el mismo día, pero en la tarde le hicieron una biopsia a una de sus mamas y a un ganglio. “Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Conserva calificó su diagnóstico como “sorpresivo, inesperado, doloroso, durísimo” y manifestó: “Acá estoy, golpeada, asimilando, reflexionando y soltando todo”.

La presentadora anunció que, dado a su estado de salud, se ausentará el tiempo que sea necesario para “salir de esto”. “Que importante es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico. No se olviden de eso. Grábenselo”, dijo.

Finalmente, indicó que “estoy rodeada de amor por mi círculo más íntimo, mi familia. Tengo a los mejores a mi lado para sostenerme. Comienzo a prepararme física y psicológicamente para lo que se viene (…). Pido respeto y comprensión ante un momento tan complejo“.

Tras este lamentable anuncio, las reacciones por parte de los seguidores de Claudia Conserva no se hicieron esperar y muchos mensajes de apoyo fueron enviados a la presentadora de televisión.

“Ánimo Claudia ,todo saldrá bien con la ayuda de Dios, nunca olvides eso”, “¡Mucha fuerza Claudia!”, “¡Mucha fuerza y fe! Todo saldrá bien”, “Muchas fuerza linda, vamos tú puedes, es una batalla más de la vida”, fueron algunos de los tantos comentarios recibidos por los usuarios de la plataforma.