Claudio Orrego condenó “turbazo” de grafiteros a edificio del Gobierno Regional: “Vamos a limpiar hasta que les duela”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, condenó la mañana de este martes el ataque al frontis del edificio de su administración y advirtió a los responsables que “no los amedrentarán”.

La autoridad señaló que la fachada del recinto fue víctima de un “turbazo” el pasado 21 de junio, en el que cientos de jóvenes, presuntamente grafiteros, se reunieron a “vandalizarlo” a raíz de su política de limpieza de la ciudad.

“Ustedes se dan cuenta que no hubo ningún otro edificio rayado en toda la cuadra, salvo el edificio del Gobierno de Santiago. Y eso merece no solamente el repudio, sino que un mensaje a quienes cobardemente lo hicieron: Nosotros no dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, que es limpiar la ciudad”, expresó Orrego.

“A ellos les quiero decir, con mucha serenidad pero con mucha firmeza, que no nos van a amedrentar. Vamos a limpiar hasta que les duela. Vampos a limpiar hasta que volvamos a sentir orgullo de nuestra ciudad“, advirtió en un punto de prensa.

Asimismo, hizo un llamado a no relativizar este tipo de actos, pues recalcó que los grafitis no tienen un propósito artístico. “No confundamos el arte urbano con dañar y ensuciar el patrimonio histórico, si alguien quiere rayar, que raye su casa (…). Esto es vandalismo, si quiere hacer arte, hagámoslo juntos”, manifestó.