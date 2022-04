“Atorrantito chico”: Claudio Reyes responde y se lanza ahora contra el hermano del presidente Boric

Continúan las repercusiones luego que el comediante Claudio Reyes lanzara duros epítetos contra el presidente Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando durante la semana pasada arremetió contra actitudes y vestimentas de él y de otros personeros del gobierno.

“Una cosa es la informalidad y otra cosa es la indecencia, como la embajadora, la cara de cromañón, la neandertal Figueroa. Con zapatillas. La atorrante cree que está protestando en la Plaza Italia”, señaló en el canal de Youtube El Facho cola.

A su vez, añadió que “el presidente de ella con las manos en la caderas, con una desidia el indecente, la camisa afuera, la guata colgando, es un atorrante. Che Copete es alguien decente al lado de este atorrante”.

Frente a esto, el hermano del mandatario, Simón Boric, le respondió al ex Jappening con Já a través de Twitter, donde apuntó a su rol como padre y la ausencia que éste tendría en la vida de sus hijos.

“Claudio Reyes preocupado de la vestimenta del resto pero su traje de Papito Corazón no le preocupa. Siempre ha sido un inmoral”, señaló el periodista en la red social.

La respuesta a Simón Boric

Pero la controversia no quedó ahí, porque el humorista volvió a referirse al cruce, apuntando a los comentarios que recibió en redes sociales.

En el mismo canal de Youtube mencionado anteriormente, Reyes apuntó a que “se dieron el lujo de hablar cada estupidez los monos culi…”.

“Uno mencionó algo de las pensiones alimenticias y todos los otros monos fracasados (escribían) ‘ah, paga las pensiones’, y yo les contestaba una risa y me bloqueaban los comunistas de mier… de Instagram. Qué terrible. Esa es la libertad de expresión que tenemos”, manifestó.

En esa línea, también apuntó contra la derecha chilena, detallando que tras lo sucedido, la convencional Teresa Marinovic lo excluyó de un programa radial: “Cuando esperas un espaldarazo, te dan la espalda. Derecha de mierda, cobarde, traidora”.

A su vez, lanzó nuevos dardos contra el presidente Boric, indicando que “tenemos algo en común con el merluzo: Incontinencia verbal, pero con una pequeña diferencia: yo digo la verdad y él miente descaradamente… y más encima lo sacan presidente. ¡Cómo serán de hueo…!”.

Finalmente, respondió el tuit de Simón Boric, manifestando que “le voy a mandar un saludo al atorrantito chico, al hermano. El atorrantito chico, el hermano menor, tratándome de inmoral, porque repitió como mono, de algún mono que habló sobre las pensiones alimenticias”.

“Por suerte mi mujer con mis hijas se reían, porque si había algo de lo que yo estaba preocupado era de pagar las pensiones alimenticias, porque la canalla que tuve de primera esposa, la madre de mi hijo militar, pasaban dos días y me mandaba a buscar con Carabineros para que me arrestaran, porque me había atrasado dos días. Entonces nunca me atrasé ni mucho menos”, añadió.