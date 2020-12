El ex presidente de Metro, Clemente Pérez, dio a conocer que competirá como candidato para integrar la convención constitucional que elaborará la nueva Constitución para Chile.

Pérez irá a las elecciones del próximo 11 de abril como candidato independiente por el partido Progresismo con Progreso (PCP), liderado por la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin.

El también ex subsecretario de Obras Públicas (2003-2005) disputará un cupo por el distrito 8, que comprende a las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Pudahuel, Colina y Til Til.

“Hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo: ‘Cabros, esto no prendió’. Me equivoqué medio a medio. Dos o tres días después habían muchas estaciones del Metro en llamas y muchos edificios también. No lo vi venir, lo reconozco”, dijo en un video de presentación.

“No es la violencia, sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido y la votación de millones de personas en el reciente plebiscito lo que nos permitirá tener una nueva Constitución”, añadió.

Clemente Pérez, candidato a convencional Constituyente de @pcp_chile en Distrito 8 (Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Pudahuel, Colina y Til Til)

El ex directivo de Metro generó controversia en octubre de 2019 cuando, previo al estallido social, se refirió a las evasiones masivas de los estudiantes secundarios en el transporte subterráneo y aseguró que “no habían prendido”.

“Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población”, dijo entonces.

Sus dichos son recordados ya que fueron precisamente dichas manifestaciones las que dieron origen al estallido social después del 18 de octubre.