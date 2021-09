Entre el 2017 y el 2019 perteneció a Los Fantasmas, una de las bandas delictuales y especializadas más grandes de la Región Metropolitana, recibiendo una condena de 724 días de prisión por cuatro delitos. Lo anterior es el prontuario de Vladimir Iván Rojas, que según la propia confesión del ex candidato presidencial Diego Ancalao, habría cobrado 3 millones de pesos a cambio de facilitar firmas que fueran certificadas por un notario que con el pasar de los días se supo que ya había fallecido. “Una campaña voluntaria sin recursos económicos, la gente que se acercaba pensábamos que lo hacía de buena fe y nosotros no vimos ver la mala intención”, declaró el ex candidato de la Lista del Pueblo. En materia penal, Vladimir podría llegar a recibir hasta cinco años de cárcel. Por su parte, según los expertos, si Diego, al hacer uso de las firmas que resultaron ser falsas, él hubiera tenido conocimiento, significaría que también sería responsable. En ese contexto, Diego Ancalao ya presentó una querella ante el Ministerio Público contra Vladimir Rojas y quienes resulten responsables. En ese mismo sentido, la hija del fallecido notario también presentó una querella por el delito de falsificación de instrumento público y por la falsificación del nombre y de la firma de su padre.