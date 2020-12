En la tarde del pasado sábado, una persona que paseaba por Reñaca captó con su celular cómo dos mujeres golpeaban a un sujeto que usaba chaleco reflectante amarillo.

El violento incidente surgió luego que las dos operadoras, de la nueva administración del cobro de estacionamientos en el borde costero de Viña del Mar, sorprendieron al hombre quitando los tickets de cobro e incentivando a los turistas a irse sin pagar.

Se trata de un polémico inicio a la entrada en vigencia al cobro de aparcamiento a cargo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad jardín.

Ante esto, el superintendente de la institución, Ricardo Barckhahn, asegura que se hizo una investigación sobre este caso y que el video muestra solo una parte del conflicto: “De todas maneras, nosotros no justificamos en lo más mínimo este tipo de acciones, ni la violencia, ni el maltrato, nada. Y las medidas que estamos tomando es que estamos coordinando con la gobernación y Carabineros la posibilidad de tener más apoyo policial”.

En el registro, que se viralizó en las redes sociales, se puede apreciar a una mujer visiblemente afectada, sangrando en su rostro, aduciendo que el hombre la atacó primero y que ella simplemente se defendió.

El hecho también generó reacciones al interior del Consejo Comunal. Según sostuvo el concejal viñamarino, Sandro Puebla, este tipo de incidentes “son reiterativos en esta actividad aquí en Viña y los usuarios somos los más afectados, por la inseguridad en el rubro”.

“Es por ello que en sesión de comisión solicité información y que el municipio apoye con nuestra Seguridad Ciudadana para que esta vez no vuelva a fracasar en momentos donde la ciudadanía pide a gritos que se normalice poder aparcar de forma segura en la ciudad”, agregó.

Por su parte, la alcaldesa Virginia Reginato entregó su respaldo a la institución bomberil: “Lamento mucho lo que ha sucedido. Nosotros le entregamos la concesión al Cuerpo de Bomberos, porque me parece que ellos bien se lo merecen, y no me cabe duda que van a poner orden“.