El humorista nacional Coco Legrand (74) sorprendió a los televidentes al aparecer en un despacho para la Teletón 2021. Acompañado de Karen Doggenweiler, entregó detalles del accidente en moto que sufrió en octubre y del proceso de rehabilitación que lleva a cabo. “El día del accidente parece que fue el día de los ángeles custodio, parece que me ayudaron y me dejaron vivito y coleando”, comentó Legrand. “Ha sido muy difícil, llevó dos meses en cama con este botín. Ha sido difícil y eterno”, dijo el humorista. Del mismo modo, confesó que no volverá a subirse a una moto y ahora está enfocado 100% en su recuperación, la cual calificó como compleja, “pero igual me voy a levantar e igual voy a caminar, pero lo que no voy hacer es andar en moto, nunca más”.