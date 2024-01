Cola de Mono fue reconocido como el mejor trago del mundo en 2023 según guía Taste Atlas

El o la “Cola de Mono” es un tradicional trago chileno, conocido por prácticamente todos en nuestro país y bien valorado por su característico sabor que inmediatamente nos recuerda a la celebración de navidad.

Y aunque puede ser o no del gusto de todos, aparentemente es una bebida alcohólica que ha llamado la atención incluso fuera de Chile. Esto porque fue reconocido como el mejor cóctel del mundo según la guía culinaria Taste Atlas.

Cabe destacar que dicha publicación es altamente reconocida internacionalmente por catalogar y valorar diferentes platos y bebestibles alrededor del planeta.

“Cola de Mono es el mejor cóctel del mundo en 2023. No es Navidad en Chile sin un vaso de Cola de Mono”, comienza informando la publicación compartida por Taste Atlas a través de X.

“Existen numerosas versiones de esta bebida, pero normalmente consiste en leche, azúcar, café, clavo, canela y aguardiente, licores destilados que contienen entre 29% y 60% de alcohol por volumen”, agrega.

“El brandy o el ron se encuentran entre los tipos de alcohol más comunes que se utilizan en Cola de Mono. Primero se hierven todos los ingredientes, se enfrían y luego se combinan con aguardiente“, señala.

“La bebida se puede servir fría o caliente y tradicionalmente se acompaña con una rebanada de pan de pascua, un pan tradicional navideño”, cierra el escrito.

Cola de Mono 🇨🇱 is the best cocktail in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

It is not Christmas in Chile without a glass of Cola de Mono (lit. Monkey’s Tail). There are numerous versions of this beverage, but it typically… pic.twitter.com/xwkbN43ZMm

— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 1, 2024