“Independiente de lo que ocurra, no se baja el paro”: Profesores se reunirán este lunes con el Mineduc

Durante este domingo, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se reunió frente al palacio de La Moneda con la bancada por la dignidad de los Trabajadores de la Educación, luego de que el Magisterio rechazara la propuesta presentada desde el Ministerio de Educación.

En el punto de prensa, la autoridad del gremio agradeció al gran apoyo que le ha otorgado la bancada, la que fue representada en esta instancia por las diputadas Mónica Arce y Viviana Delgado. Además, confirmó que este lunes 28 de agosto concretará conversaciones con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para continuar las negociaciones sobre las diversas solicitudes que se plantean desde el gremio.

Aun así, tras ser consultado sobre la movilización anunciada para este martes 29, Carlos Díaz sostuvo que “no, eso queda claro, independientemente de lo que ocurra mañana no se baja el paro. Este paro no lo va a bajar este directorio ni lo va a bajar un grupo de dirigentes”.

“Desde hace años que los profesores y las profesoras de Chile venimos manifestando la gran preocupación respecto a los serios problemas que tenemos en Chile para ejercer la docencia, pero también para que los estudiantes puedan desarrollar sus labores educativas como correspondan“, enfatizó Díaz.

Sobre esto, la diputada fundadora de esta nueva bancada enfocada en ayudar a los docentes del país, Mónica Arce, recalcó las dificultades por las que están pasando los trabajadores y señaló que “nosotros ante todos estos hechos y estos reclamos decidimos conformar esta bancada. Y hoy si nosotros podemos ser un puente entre los gremios y el Estado, el Gobierno, estamos en absoluta disposición“.

La movilización convocada por el gremio de docentes, no estuvo exenta de críticas por parte de los expertos. Es el caso del investigador del Centro Justicia Educacional UC, Ernesto Treviño, quien argumentó que “es una lástima que el Colegio de Profesores haya votado por el paro indefinido. Me parece que esto viene a dañar las oportunidades educativas de los niños, particularmente de los más vulnerables. Si bien es cierto que hay demandas importantes de parte de ellos, el paro no es la mejor salida”.

Sobre las expectativas de adherencia para la movilización de este martes, desde el Magisterio señalaron que esperan haya una gran convocatoria, estimando unos 100 mil docentes en la movilización.

MAGISTERIO SE REÚNE CON BANCADA POR LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN https://t.co/gt1I2n0tkJ — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) August 27, 2023

Síguenos en