Un camión fue adaptado especialmente por la pandemia como escenario móvil, dispuesto para graduar a los estudiantes que esta semana finalizaron su cuarto medio en el Colegio Luterano de Punta Arenas.

Profesores y directivos compraron los implementos necesarios y lo montaron sobre la máquina. No importó la lluvia, tampoco lo extenso de la jornada. Repitieron la ceremonia una y otra vez a domicilio.

“Queríamos hacer algo especial y llegar a los alumnos. Como nosotros en la región estábamos en Fase 1 y no se nos permitía de alguna manera realizar nada en un espacio cerrado, decidimos llevar la licenciatura en sí a la casa de los chicos”, afirmó Cristián Díaz, director del establecimiento.

Cerca de las 10 de la noche del viernes Renato López fue el último de los estudiantes en recibir su diploma. Antes otros 30 alumnos se habían licenciado de la enseñanza media, algo totalmente inesperado para quienes tuvieron un difícil último año.

Renato aseguró que “de verdad yo no me imaginaba nada, prefería solo pensar no habría licenciatura. Creo que era algo necesario, la licenciatura era algo que se tenía que hacer de alguna forma y esta fue bastante creativa”.

“Con esta ceremonia creo que de alguna forma se cumple el ciclo de una forma grata y muy satisfactoria para todos nosotros”, dijo su padre, Hernán López.

Para alumnos y apoderados significó disfrutar este hito familiar tal como si lo habrían hecho sin el COVID-19. Se prepararon, tuvieron una ceremonia y también inmortalizaron el momento con las clásicas fotografías.

“Esto nos obligó por una parte también a prepararnos en la casa, a que viajara su abuela desde Puerto Natales. Entonces fue toda una coordinación, fue muy bonito, notamos el esfuerzo que hizo el colegio”, agregó Hernán López.

Con fotos y videos el momento fue ampliamente compartido en redes sociales. El colegio se llenó de elogios por despedir así a quienes estuvieron por años en sus salas de clases.