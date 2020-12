Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, llamó a bajar las expectativas ante la llegada de la vacuna contra el COVID-19, cuyas primeras 20 mil dosis llegarán durante este mes de diciembre, según anunció el presidente Sebastián Piñera.

En su participación en el matinal Contigo en la Mañana, el médico indicó que dicha cifra alcanzará para 10 mil personas -cada una requiere de dos dosis-, mientras que “en Chile tenemos 600 mil trabajadores de la salud: hay 61 mil enfermeras inscritas en la Superintendencia, 53 mil médicos, 278 mil profesionales auxiliares”.

“Y tú tienes para vacunar a 10 mil, por lo tanto, si el primer plan de inmunización es a las personas que están trabajando en UCI para no romper y no perder la atención de salud que hay, todavía estamos muy lejos de poder empezar siquiera a vacuna a grupos de riesgo“, detalló.

Lee también: Cerca de $2 mil millones pagará el Minsal por arriendo a Espacio Riesco

“En Chile, el 10% de los infectados son trabajadores de la salud, por lo tanto, al primer grupo que hay que vacunar está muy sensibilizado al tema”, dijo.

De la Torre indicó que los siguientes grupos en inmunizar serán los adultos mayores y los enfermos crónicos.

“Después de que todo ese grupo de personas se inmunice, recién ahí vamos a pasar a muchas de las personas que aparecían ayer en televisión diciendo ‘no, yo no me vacuno’. Tranquilo, si no hay vacuna para ti todavía y no va a haber hasta el segundo semestre”, dijo.

“Por lo tanto no te pases muchas películas tú, egoísta, poco solidario, que estás pensando en ti y no en el resto de la comunidad porque todavía no tenemos forma ni logística para llegar a ti“, añadió.

Según detalló durante esta jornada el presidente Sebastián Piñera, el plan de vacunación contra el COVID-19, luego que el Instituto de Salud Pública (ISP) emitiera una aprobación especial para la inyección de Pfizer y BioNTech, contempla la administración de 20 millones de dosis durante el primer semestre de 2021.