Pdte. Colmed Valparaíso y crisis por virus sincicial: “Hasta la muerte de Mía, el tema sanitario estaba copado por Isapres”

La alta circulación de los virus respiratorios ha generado una emergencia sanitaria en el país, dejando el 94% de las camas críticas pediátricas ocupadas a nivel nacional.

Al respecto, en conversación con CHV Noticias, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Luis Ignacio de la Torre, sostuvo que “me encuentro bastante preocupado por la situación, pero al mismo tiempo esperanzado en que el mayor peso mediático que se ha dado de este tema, lamentablemente posterior a las noticias de fallecimiento de 4 lactantes hasta el momento, va generando cierta consciencia y cambios que pueden ayudar a reducir los contagios”.

Según advirtió, “nunca habíamos tenido tantos contagios detectados en la primera semana de junio y duplicamos en comparación al 2022, que ya había sido un año con una mayor cantidad de contagios que años previos”.

En cuanto a las estimaciones del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, quien advirtió la muerte de 120 lactantes por esta situación -lo que ya fue descartado por el Minsal-, De la Torre expuso que “no tengo los antecedentes que le permitieron llegar a esa moderación, pero en un invierno normal, el número de fallecidos por virus respiratorios es bastante menor a lo que está planteando“.

Recomendaciones

Por otro lado, el profesional de la salud entregó una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias, aclarando que “si hay una persona contagiada de algunos de estos virus respiratorios, en la misma habitación donde estoy yo, existe mayor riesgo de contagio“.

En cuanto a las prevenciones a seguir, enumeró los siguientes:

Ventilar la habitación, abrir puertas y ventana.

la habitación, abrir puertas y ventana. Utilizar filtros de aire, del tipo N95 o superiores , que impiden que partículas virales ingresen a mis vías respiratorias.

, que impiden que partículas virales ingresen a mis vías respiratorias. Sistemas de ventilación activa y filtrado de aire . Máquinas que extraen el aire de una habitación, lo filtran y devuelven el aire limpio.

. Máquinas que extraen el aire de una habitación, lo filtran y devuelven el aire limpio. Lavado frecuente de manos .

. Si tienes un niño o niña en edad a escolar y está con síntomas respiratorios, trata de dejarlo en la casa.

El último punto, explicó, se refiere a que “al no existir permisos laborales para los cuidadores, muchas familias no pueden” dejar a los niños en casa, “por lo tanto, no los voy a juzgar y decir que lo están haciendo mal“.

“Pero si tiene un niño que tiene síntomas respiratorios y lo envía a clases porque no le queda de otra, mándelo con una mascarilla“, cerró.

Sumar expertos

En un análisis al manejo sanitario actual, De la Torre además de enfatizar en las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, como la suspensión de las cirugías infantiles no urgentes, destacó que “la clave esta en la cooperación y colaboración, en no utilizar la situación actual de esta crisis como una trinchera política”.

Haciendo alusión al manejo de la pandemia durante el gobierno del ex presidente Piñera, argumentó que “si hay gente en Chile que tuvo la experiencia de gestionar y coordinar una red crítica, que fue capaz de aumentar la red de camas críticas en Chile más de 5 veces, que eso haya ocurrido en un gobierno anterior no tendría por qué inhibir a que esas personas técnicamente competentes y con experiencia, puedan sumarse a los equipos que en este momento tiene el Minsal”.

“En otras palabras, el Minsal y el gobierno no tiene por qué solo tener, creo yo, en áreas de decisión técnica personas que tengan un color o pensamiento político“, señaló.

“Se confiaron demasiado”

Al ser consultado respecto de posibles falencias de las autoridades en cuanto a la gestión de la crisis, el presidente del Colmed de Valparaíso declaró que “creo que no vislumbraron el impacto que podía llegar a tener la alta tasa de contagios que ya se estaba viendo hace 5 o 6 semanas atrás en la red de salud”,

Es más, apuntó a que “se confiaron demasiado en la expansión de la red de salud pediátrica que ya estaban logrando tener”.

Pero “en segundo lugar, creo, que hasta el fallecimiento de la lactante Mía de San Antonio, todo el tema sanitario estaba copado por lo de las Isapres. Se hablaba de la ley corta, de la Comisión de Salud, de la Corte Suprema (…) todos estaban focalizando la atención en este problema”.

“Me parece que faltó ocupar los medios para advertir, hace 4 o 3 semanas, con una comunicación de riesgo adecuada, que estábamos enfrentando el peor año en cuanto a contagios de virus respiratorios y que teníamos que ocuparnos para aquello”, agregó.