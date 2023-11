Colo Colo confirmó “separación inmediata” de Jordhy Thompson del Primer Equipo tras detención por VIF

Luego de reportarse la detención del futbolista Jhordy Thompson por violencia intrafamiliar en contra de su pareja, y ante la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva en su contra por parte de la Fiscalía, el presidente de CSD Colo Colo alzó la voz.

Matías Camacho, mediante su cuenta en X, se refirió a este nuevo episodio protagonizado por el jugador del club albo, asegurando que se trata de un hecho “extremadamente grave e inaceptable”, acusando que es “consecuencia de falta de medidas suficientes”.

“Desde el CSD Colo Colo velamos siempre por el bien de la institución, por su historia y valores, por eso hemos exigido medidas severas y a la altura de la situación“, complementó.

Además de lamentar el hecho, apuntó a que ocurrió “a dos días de un partido clave y en un año de malos resultados”, rechazando que el equipo “haga noticia por hechos delictuales”.

“Plantel, cuerpo técnico y dirigentes debieran estar 100% enfocados en lo deportivo“, cerró en su mensaje.

Comunicado oficial de Colo Colo

Al mismo tiempo, desde el club deportivo emitieron un comunicado en el que rechazaron “todos los hechos de violencia contra la mujer”.

Sumado a esto, reportaron que se tomó la decisión de separar inmediatamente al jugador del Primer Equipo, asegurando que “como club hemos apoyado de manera integral al jugador en su recuperación, por lo que lamentamos profundamente los últimos hechos”.

Testimonio de la denunciante y víctima de Jordhy Thompson

Por otro lado, y en conversación en Contigo en la Mañana, Camila, pareja de Thompson, abordó esta lamentable situación y confesó que “siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada”.

“De verdad le agradezco a Dios estar viva, porque ayer mientras me ahogaba yo no podía respirar, porque pensaba que me iba a matar”, reveló sobre este último episodio de VIF.

“Esperé a que se quedara dormido para poder salir del departamento, con una desesperación terrible, nunca en mi vida me había sentido con tanto miedo“, complementó.

