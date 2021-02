Duras críticas recibió el presidente Sebastián Piñera y sus ministros tras dejar hablando sola a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda luego de la reunión que el mandatario sostuvo con los tres poderes del Estado para abordar la situación que se vive en el sur del país, especialmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Luego que el mandatario señalara que en la macrozona existe “una grave situación de violencia y de terrorismo”, vino la intervención de la parlamentaria, pero para sorpresa de muchos, al momento de dar sus declaraciones sobre la situación, tanto Piñera como los integrantes de su gabinete que lo acompañaban abandonaron el punto de prensa.

Esto generó diversas reacciones, especialmente en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la actitud del mandatario y de su gabinete, acusando falta de respeto hacia la máxima autoridad del Senado. Incluso, la propia presidenta de la Cámara Alta dijo que sintió “un poco de descortesía”.

“Hay algo de machismo, porque una se da cuenta como mujer de lo que pasa. Se supone que como autoridad del país estamos en igualdad de condiciones. Pero uno vive estas cosas que pueden ser consideradas como micro machismo”, aseveró Muñoz a El Desconcierto.

Los dichos de Coloma

El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió a este cuestionado episodio. Sin embargo, le bajó el perfil a la situación asegurando que “no se entiende el malestar de la presidenta del Senado”, porque “otra cosa distinta es que no la hubiesen dejado hablar”.

Según consignó El Mostrador, el parlamentario aseguró que Adriana Muñoz “más que ofenderse por sentirse sola en un punto de prensa, debe respetar la Constitución y las Leyes que nos rigen como país”.

“Ella en una actitud arrogante no cumple estos plazos perentorios por su sola voluntad, porque en definitiva no le gustó el proyecto o no le dio la gana de ponerlo en discusión en la Sala”, sostuvo el jefe de bancada de la tienda gremialista.