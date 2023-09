Ex comandante Ricardo Martínez adjudicó toda la responsabilidad del Golpe de Estado a Augusto Pinochet

El ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, apuntó al ex General Augusto Pinochet como el principal responsable del Golpe de Estado y posterior dictadura cívico-militar, junto con todo lo que ello implica. “La responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet”, señaló en conversación con Radio Cooperativa. Además, afirmó que muchos actores propiciaron el quiebre de la democracia. “Tenían reuniones y presiones en los cuarteles militares para que se produjera esto”, aseguró. A su vez, Martínez recalcó no haber participado o conocer de pactos de silencio al interior de la institución.