Durante este martes 1 de febrero, el cantante nacional Alberto Plaza, se convirtió en tendencia en redes sociales tras realizar una dura crítica al presidente de la República, Sebastián Piñera.

El intérprete, ha estado en el último tiempo en la palestra de las polémicas debido a su apoyo a candidatos de ultraderecha y algunos comentarios personal que ha realizado en redes sociales, los cuales no han sido bien recibidos por los internautas.

No obstante, recientemente criticó al mandatario por tomarse vacaciones en medio de la crisis migratoria que vive el norte de Chile, y que se ha trasladado hacia la capital y distintas zonas del país.

“No le bastó con comer pizza durante el estallido ni con sacarse una foto en la plaza Baquedano. Ahora se vuelve a burlar del país yéndose a vacaciones a un mes de dejar el cargo. Perverso”, publicó Alberto Plaza en su cuenta de Twitter.

Es relevante recordar, que el jefe de Estado inició esta semana su periodo de vacaciones correspondientes, sin embargo, las críticas llegaron ya que el mismo día que inició su descanso, la ciudad de Iquique estaba paralizada por las protestas en contra de la delincuencia, los hechos de violencia y la crisis migratoria.

Por otra parte, otro de los que criticó en redes sociales al presidente saliente, fue el ex candidato a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami.

“Piñera abandonó a Chile. Lo que pasa hoy en Iquique es la consecuencia de malas políticas migratorias (no nos olvidemos del show en Cúcuta) y dejar el país a su suerte. Hoy parte de vacaciones. El problema no es la migración, es un gobierno ausente”, dijo el ex diputado.