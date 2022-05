Comerciante fotografiado con arma durante protesta en Meiggs: “Me dijeron asesino, traficante y mafioso”

La imagen de Eduardo Bustamante, uno de los comerciantes que portaba un arma durante las protestas en el Barrio Meiggs el pasado Día del Trabajador y la Trabajadora, se hizo rápidamente viral en redes sociales.

El hombre acusó haber sido sindicado como quien presuntamente le habría disparado a Francisca Sandoval, la periodista que se encuentra grave tras haber recibido un impacto de bala durante la movilización.

Sin embargo, en conversación con Contigo en la Mañana, de Chilevisión, el emprendedor expresó que aunque efectivamente es él quien aparece en la foto apuntando un arma, se trata de una “pistola de fantasía”. Durante este lunes ya había expresado a CHV Noticias que se trataba de un arma a fogueo.

“La imagen es fuerte, pero es una pistola de fantasía”, aseguró el hombre, quien dijo que entregó el arma a la policía tras dar su declaración.

Sobre cómo se produjeron los hechos, Bustamante afirmó que “estaba en mi casa y me avisaron que estaban saqueando los negocios”, entonces “salimos todos los chiquillos a defendernos sobre los manifestantes”.

En esa línea, indicó que “cualquier persona defendería su lugar de trabajo”. En este sentido señaló que “si no hubiésemos estado aquí, quizás hoy hubiese sido otra la realidad”, señaló.

“Estoy molesto”

Frente a quienes lo apuntaron como el responsable de disparar a Francisca Sandoval, el trabajador afirmó que “estoy un poco molesto por todo lo que ha salido en redes sociales y la forma en que los medios han cambiado el tema de conversación, al decir que soy un delincuente y prácticamente un asesino. Si lo fuera, no estaría aquí dando declaraciones”.

“Ayer me dijeron que era un asesino, traficante y mafioso. Si fuera un asesino, no estaría aquí”, manifestó.

Al preguntarle sobre si conoce a quienes sí manejan armas en el Barrio Meiggs, aseveró que desconoce la situación. En tanto, consultado en particular por el presunto autor del disparo, Marcelo Naranjo, (detenido este lunes) descartó conocerlo: “Hay muchos comerciantes a los que uno no ubica”.

Ante esta respuesta, Monserrat Álvarez le dijo tajantemente que “hay una mujer debatiéndose entre la vida y la muerte y si tú quisieras mantener la honra frente a esto, tendrías que ser capaz de no ser un cómplice pasivo de lo que está pasado en tu barrio. Si hay mafias o no, no me has querido contestar, si hay personas armadas con armas de verdad, no me has querido contestar. No lo has negado ni aceptado”.

“Si te digo que sí, estoy afirmando algo que no he visto, y si te digo que no, estoy haciendo otra afirmación que tampoco… Aquí hay instituciones que se tienen que hacer cargo de la situación”, replicó Bustamante.