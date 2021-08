En la jornada de este miércoles 25 de agosto, la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente aprobó la indicación que busca regular la abstención en los votos en la redacción de la nueva Carta Magna.

La iniciativa que fue aprobada por 17 votos a favor y 14 en contra, tiene como objetivo que las abstenciones se entiendan como una renuncia a ejercer el derecho a voto, por lo tanto no debieran afectar al quórum ni sumarse a los sufragios en contra.

Así lo explicó la constituyente del Partido Comunista (PC) Barbara Sepúlveda, quien en su intervención tuvo palabras para comunicar el significado de la propuesta que lideró, con el fin de “evitar malas prácticas y acercarnos al principio democrático”.

Intervención Bárbara Sepúlveda

“Presentamos la indicación para regular la materia, además que ahora nos convoca a discutir en lo que será el debate Constituyente, para poder regular el efecto de las abstenciones y para definir ciertos conceptos. Creemos que es importante agregar la definición en dos sentidos”, comenzó relatando la abogada de la Universidad de Chile.

“No establecer esto expresamente permitiría contabilizar siempre a quienes están en ejercicio, lo cual es transformar la regla de mayoría en un quórum calificado. Podrían darse casos de ausencia por enfermedad, lo que efectivamente significa que el o la constituyente no están presente para votar y no que deje de estar en ejercicio, qué es lo que podría pasar en el caso que se encuentre en el extranjero o suspendido de sus funciones”, explicó la constitucionalista.

“En ese espíritu queremos decir que el quórum debe determinarse con quienes estén presentes, física o telemáticamente y de esa forma las ausencias no van a perjudicar las votaciones de quienes sí están para votar”, señaló la especialista en leyes.

“En las comisiones pueden haber constituyentes que no tengan derecho a voto o se encuentren suspendidos por alguna sanción y además, en el caso de las abstenciones, queremos seguir la regla de que es la renuncia a ejercer el derecho a voto, y siendo una opción legítima el restarse de votar por la razón que sea, no puede afectar la votación, ya que abstenerse no es pronunciarse ni a favor o encontra”, señaló Bárbara.

“Si se mantiene sin regulación, como consecuencia afectará la determinación del quórum, porque se suma a los votos que rechazan las iniciativas, ese es el efecto que queremos evitar. Si usted no está de acuerdo con una propuesta, rechacela, si no quiere rechazar ni aprobar, no participe de la votación, pero no afecte con eso a quienes sí se manifiestan a favor en los altos quórum que se han establecido para esta constituyente”, concluyó la representante del distrito 9.