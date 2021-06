La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó el proyecto de ley que permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

La iniciativa retomó su discusión tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública, quien anunció que le iba a poner suma urgencia a la medida que fue ingresada en 2017 por el gobierno de Michelle Bachelet.

Aquí, los legisladores terminaron por rechazar indicaciones presentadas por Iván Moreira (UDI) y el ex senador Víctor Pérez (UDI), las que tenían relación con el orden de los apellidos del primer hijo del matrimonio en común, pero finalmente no se admitieron.

Respecto a la decisión tomada esta mañana por la Comisión, el senador Pedro Araya (independiente) señaló que “sin duda hoy es un día muy importante para el reconocimiento de derechos civiles para muchas personas de nuestro país, la comisión de Constitución aprobó un nuevo concepto de matrimonio, así como también ha regulado cuál va a ser el régimen patrimonial para aquellas parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio”

“Creemos que con esto nuestro país está avanzando en el reconocimiento de la dignidad y derecho de muchas personas”, agregó.

Lee también: Klug llegó a Chile tras ser extraditado desde Argentina por violaciones a los DD.HH.

Por otro lado, Iván Moreira (UDI) apuntó que “nosotros sabíamos con anticipación lo que iba a suceder. Se va a aprobar el matrimonio entre homosexuales con votos de Chile Vamos. Nosotros defendimos una posición valórica, moral y cristiana. El matrimonio es y debe ser siempre entre un hombre y una mujer. Nosotros no discriminamos, pero no nos parece el clima de intolerancia de los que no opinar como nosotros”.

“Lamento mucho que retrocedamos en algunos aspectos importantes, como lo es fortalecer la familia entre un hombre y una mujer que procreen”, añadió el gremialista.

Ahora, el proyecto deberá ser visto por la Comisión de Hacienda para su respectivo informe financiero. Una vez concluido ese trámite, será visto por la sala del Senado.