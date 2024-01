Comisión de Hacienda despachó reforma previsional del Gobierno: Este martes pasará a sala

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este lunes el proyecto de Reforma Provisional del Gobierno. Se espera que mañana o el miércoles sea votado en Sala y, en caso de ser aprobado, pasaría después al Senado.

Uno de los puntos álgidos de la jornada fue la aprobación de todas las normas relacionadas con el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, el cual está vinculado al proyecto de obligaciones tributarias y que podría entrar en vigor en diciembre de este año.

Sin embargo, expertos y parlamentarios pidieron mejoras a los mecanismos de financiamiento de la PGU que propuso el Ejecutivo, pues el Gobierno condicionó el incremento a los niveles de ingresos obtenidos por el país.

Dichos cambios fueron aprobados con apoyo de la oposición pero sin el apoyo de Republicanos. “En la medida que tengamos la reforma previsional y el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, aprobado de aquí a mayo, entonces podamos tener un primer incremento de la PGU ya en diciembre de este año 2024″, expresó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, por su parte hizo un llamado a parlamentarios de Chile Vamos a alcanzar un acuerdo, pues varios manifestaron su rechazo a la legisación.

“El proyecto de ley tiene una letra bien grande, requiere recursos, y cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y se rechazó la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir“, advirtió Jara.

“Este miércoles este proyecto de ley se va a votar en la Sala. Si no nos ponemos de acuerdo siquiera en la idea de legislar, es como que les estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas, que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que este tema para el sistema político no resulta tan prioritario”, manifestó.

