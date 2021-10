La Comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera debió ser suspendida por la falta de invitados.

A diferencia de lo que ocurre con las comisiones investigadores en la Cámara de Diputadas y Diputados, en esta caso son solamente invitaciones, por lo que los asistentes no están obligados a acudir al Congreso ya sea de manera presencial o telemática.

De acuerdo a la información oficial, esta mañana estaba contemplado que participaran el ex ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y ex titular de Hacienda Rodrigo Valdés, además de Pablo Herman Herrera, ex delegado presidencial por Coquimbo.

Sin embargo, todos se excusaron de presentarse a la instancia.

Además, Juan Fernández, Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo (S), estuvo en la comisión, pero su exposición duró solamente cuatro minutos, ya que argumentó que no conocía los antecedentes en torno al proyecto de minera Dominga.

Quienes sí acudieron fueron el ex subsecretario de Economía Julio Pertuzé y la directora regional de Sergicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo, Claudia Martínez, aunque ésta última no pudo participar debido a problemas de conexión.

Se espera que la instancia se retome a partir de este mismo jueves a las 15:00 horas, donde está programado que vaya el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza.

Cabe mencionar que la comisión se creó tras la investigación denominada como Pandora Papers, lo que provocó una apertura de investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso por el contrato generado en la compraventa de Dominga, operación en la que participó junto a su amigo personal, el empresario condenado Carlos Délano.