Este jueves se conoció de la muerte de Lucía Hiriart, ex viuda del dictador Augusto Pinochet y ex presidenta de CEMA Chile, quien falleció a los 99 años en su hogar.

En el mundo político han sido diversas las reacciones a raíz de la noticia: desde la oposición han recordado su rol en la dictadura cívico-militar y la ausencia de condenas tras los ilícitos por los que fue procesada, mientras que desde el oficialismo apuntaron a la eventual reacción del comando de Gabriel Boric.

Su muerte ocurre a solo cuatro días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre y, en ese contexto, una de las interrogantes que surge es cómo podría influir este hecho en las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

En conversación con CHV Noticias, el profesor de Teoría Política en la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, explicó que “me da la impresión de que esto pone más en aprietos a Kast que a Boric. Kast ha sido identificado como uno de los últimos pinochetistas, como un representante de la defensa de la dictadura, más allá de los matices y las diferencias que uno pueda tener”.

Lee también: Este jueves falleció la viuda del dictador: Las mil muertes de Lucía Hiriart de Pinochet

El también panelista de programas políticos explica que desde ese mundo conservador “van a esperar que él haga algún tipo de gesto, que no va a poder hacer, porque si él hace ese gesto, vuelve a revivir el espectro de que es una especie de Pinochet remozado y eso me parece que le favorece a Boric, porque ahuyenta al elector moderado”.

“En cambio, para Boric me parece que esta es una oportunidad, porque mucha gente está esperando que, así como Kast salga a recordar las virtudes de Lucía Hiriart, aparezca Boric recordando los pecados de la dictadura y de Lucía Hiriart. Me parece que tiene la oportunidad justamente de ser más diplomático, de guardar silencio, de no celebrar la muerte de una compatriota, sino que de decir que es un capítulo superado y que él pretende gobernar para todas y todos los chilenos”, aseveró.

En la misma línea, Bellolio afirma que “esta es la oportunidad de Boric para demostrar que es realmente un estadista, esa persona que dijo que tenía la capacidad de buscar acuerdos por el bien de Chile más allá de su opinión personal. Creo que para ambos la mejor estrategia es estar por encima, ni celebrar la muerte por el lado de Boric, ni lamentarla demasiado por el lado de Kast, y obviamente si hay muchos disturbios, si hay una celebración que termine con algún lado de violencia, eso no es bueno para Boric”, añadió.

Finalmente, el analista expresó que “este es un escenario que les complejiza la recta finalísima de la campaña. Si esto ya estaba muy empatado, cosas muy marginales pueden hacer la diferencia, así que no descarto por completo que lo que ocurra a partir de la muerte de Lucía Hiriart pueda hacer una pequeña diferencia que puede terminar siendo importante”.

Lee también: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por muerte de Lucía Hiriart: “Representó lo más siniestro que vivió este país”