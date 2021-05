Las AFP cumplen 40 años en medio de un sinfín de críticas al modelo, tal como lo muestra el reportaje de Daniel Matamala para CHV Noticias “AFP, la crisis de los 40″.

Una de las consultadas sobre la actual situación de las pensiones fue la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien se volvió tendencia en redes sociales al asegurar: “una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero, porque no tiene sentido (…) Nicanor Parra trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos… Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita”.

Al respecto, desde distintos sectores políticos lanzaron críticas a las declaraciones de la presidenta de la asociación de AFP. Uno de ellos fue el actor y político Adriano Castillo Herrera, más conocido como “el compadre mocho” tras su icónica participación en la serie Los Venegas.

En primera instancia, el concejal de Quinta Normal, quien actualmente va por la reelección, dijo a través de su Twitter lo siguiente: “tengo 80 años. He tenido el lujo de trabajar 55 años, aunque con algunos baches post 1973, en lo que me gusta. Nunca he tenido que hacer grandes esfuerzos físicos. Trabajo con mi voz, mis emociones y mi memoria. Por eso, sigo trabajando y lo hago con gusto”.

“¿Esa es la realidad de todos los chilenos? Claro que no. Soy un privilegiado en ese sentido. La mayoría trabaja haciendo cosas extenuantes y que no le gustan. Pedirle a esa gente que trabaje hasta que se le agoten las fuerzas es digno de un sociópata. ¿Es eso usted, señora Cox?”, planteó.

Eso es amor al arte y exactamente eres un privilegiado. El resto hacemos lo que podemos pero sin llorar, con ganas igual — Vivi (@Vivi95859319) May 12, 2021

Mis respetos Don Adriano! Su conciencia social y amor por los más sencillos y humildes, emociona!! — Mario Aguirre Lagos #Apruebo-CC #EvangelicosPorelA (@MarioAguirreLa1) May 12, 2021

Gracias por esas palabras Adriano, llevo 11 años como tú y pocos me entienden pero Pucha que es emocionante hacerlo, a mis 33 tengo todo y recuerdo que es gracias a levantarme temprano y acostarme muy tarde. Éxito !!! 🌟 — Jose EM (@JoseEmadridV) May 12, 2021

Obviamente q esa no es la realidad , mi papá fue perquinero después trabajo en el área de la uva en parronales o jornal aquí en Copiapó una vida laboral de mucho esfuerzo por llevar un plato d comida y construir su casita pero ahora está enfermo con parkinson hipertenso diabético — Alejandro Torres (@cobreloa1976) May 12, 2021