La comparación de Gonzalo de la Carrera: “Jesucristo también se quedó solo”

Continúan las repercusiones por el puñetazo que le dio el diputado Gonzalo de la Carrera a su par Alexis Sepúlveda la tarde del martes en la Cámara.

Durante la mañana de este miércoles, el mismo legislador, expulsado de la bancada del Partido Republicano tras las agresiones, entregó su versión de lo sucedido en Canal 13, donde reiteró que actuó en defensa propia y, además, sostuvo que no ve inconvenientes en haberse quedado sin respaldos en el hemiciclo.

“Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo“, sostuvo, en relación a que los y las parlamentarias condenaron de manera transversal lo sucedido.

Asimismo, apuntó que “yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada”.

De acuerdo a su relato, a diferencia de lo que se ve en el registro de la cámara de seguridad, De la Carrera sostuvo que “recibí tres pechazos y me defendí. Es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona”.

Además, indicó que desde el Partido Republicano, en el que militó hasta diciembre de 2021, pero del que era integrante de la bancada hasta ayer, le dieron la espalda “por conveniencia y porque no hay presunción de inocencia”.

Finalmente, concluyó que “no me prestan ropa porque hay una elección el 4 de septiembre muy importante en Chile, mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en esa, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso. Me quedé solo y es parte de la vida, yo estoy defendiendo ideas de libertad”.