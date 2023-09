Estados Unidos rindió homenaje a víctimas de la dictadura: “Honramos los sacrificios de innumerables chilenos”

El gobierno de Estados Unidos publicó esta tarde un comunicado en el que se refirieron a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y rindieron un breve homenaje a las víctimas de la dictadura.

Publicado en la página web del Departamento de Estado, la carta firmada por Matthew Miller, portavoz de la entidad, señala que “el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de Allende es una oportunidad para reflexionar sobre esta ruptura en el orden democrático de Chile”.

“Presentamos nuestro más profundo respeto a las víctimas de la represión que siguió y honramos los sacrificios de innumerables chilenos”, agregó el texto emanado por el gobierno liderado por el demócrata Joe Biden.

A su vez, agregaron que “defendieron los derechos humanos y lucharon por el fin de la dictadura y un retorno pacífico a la democracia”, según dice la publicación.

En vista de lo anterior, aseveraron que la administración de Biden “ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena“, en relación a los documentos que recientemente fueron desclasificados sobre su participación en el quiebre democrático de 1973.

Finalmente, el comunicado señala que “Chile es hoy un modelo global de democracia fuerte en acción y un firme defensor de la democracia y los derechos humanos” en el escenario internacional.

En ese sentido, recalcaron que Estados Unidos reafirma su “pleno compromiso” de apoyar la democracia y defender los derechos humanos”.

“Valoramos mucho nuestra asociación con Chile en estos esfuerzos, como socios para un futuro mejor”, cerró el mensaje.

As we mark 50 years since the coup in Chile, we remember the victims of that dictatorship and redouble our commitment to promote democracy, human rights, and transparency, including by declassifying new documents about the U.S. role in these events. https://t.co/hQmOqq2yox

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) September 11, 2023