En pleno concejo municipal: Concejal de Coquimbo trató de “mongolitos” a niños en situación de discapacidad

Una serie de críticas recibió este miércoles el concejal de Coquimbo, Abraham Schnaiderman, quien durante su intervención en pleno concejo municipal se refirió en inapropiados términos a personas en situación de discapacidad.

“Le voy a decir una cosa, yo todo mis domingos, viernes y sábados trabajé por niños coquimbanos, muy especialmente por los que sufren. No como otros”, comenzó diciendo la autoridad.

Fue en ese contexto que habló de sus constantes visitas a la Escuela Ayelén, especializada en la educación de niños y jóvenes con trastornos del lenguaje.

“Ahí hay niños que son mongolitos, que son enfermitos y sufren mucho de…”, alcanzó a decir Schnaiderman antes de ser interrumpido por otro miembro de la sala virtual.

“Alcalde, se le pide respeto al concejal. No puede referirse así a los niños”, apuntó un integrante del órgano municipal, ante lo cual el concejal señaló “oye no, el respeto me lo tienen que tener a mí por los años, la experiencia y lo que estoy entregando a Coquimbo“.

En tanto, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien también estaba presente en la reunión, le pidió a Schnaiderman moderar su vocabulario. “Pero oigan, me están increpando con tus estupideces, gente estúpida“, respondió el criticado concejal.