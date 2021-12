La revelación de acusaciones por acoso laboral y sexual impactaron directamente a la concejala de Ñuñoa, María Eugenia Lorenzini (RD), dando paso a un sumario municipal que se desarrolla paralelamente a la investigación del Tribunal Metropolitano del partido Revolución Democrática. Hechos que fueron dados a conocer por la presunta víctima de iniciales C.E., quien se desempeñó como asesora de la activista feminista desde mediados de junio.

La denunciante de 28 años presentó al menos 27 páginas de documentos para ratificar lo ocurrido, y fueron enviados el 12 de octubre al tribunal mencionado, dando paso además a la indagatoria del municipio liderado por la alcaldesa Emilia Ríos (RD). Esto fue dado a conocer por La Tercera, sin embargo, la propia acusada descartó en conversación con CHV Noticias todos los hechos que pesan sobre ella.

Según lo indicado por el medio citado, dentro de los antecedentes dispuestos en el caso se suma un informe del Comité de Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), cuyas indagatorias se realizaron dentro del municipio y finalizaron el 3 de noviembre, y que concluyó que la asesora se encontraba en “riesgo laboral” tras las evaluaciones a la paciente y el relato de testigos, apuntando directamente a “hostilidad de la jefatura”.

De acuerdo con lo expuesto por C.E., las acusaciones corresponden a acoso laboral y sexual. En el caso de la primera, dijo, se sustentan por largas jornadas laborales, ya que “había días en que, fácilmente, trabajaba 12 o más horas”. A esto se suma un hecho sucedido en una reunión municipal desarrollada en agosto, donde habría sido emplazada a gritos por la concejala.

Continuando con esto, relató que en otras ocasiones Lorenzini se habría dirigido a ella de forma agresiva y con malos tratos, con epítetos como “¿dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”, en referencia a su asesora, y que eventualmente sucedió en presencia de otros funcionarios de la alcaldía.

Por otro lado, planteó que los problemas más evidentes en esta materia, se hicieron notar a mediados de julio luego de pedir dos días administrativos por la muerte de su abuelo, los cuales les fueron otorgados. El conflicto habría ocurrido a su regreso, cuando aseguró fue cuestionada por Lorenzini.

Respecto de la segunda artista, el acoso sexual, C.E. indicó que se debería a que “ella hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales”, Ante esto, señala el documento, “solo atiné a decirle que los comentarios estaban fuera de lugar y del contexto laboral, y que mi mamá tenía su misma edad“.

Tal como se indicó anteriormente, Lorenzini sostuvo en una publicación en Twitter que “voluntariamente accedí a declarar en busca de esclarecer los hechos lo antes posible, por lo tanto sólo nos queda ver que se investigue, ya que no hay pruebas“.

“Estoy en paz respecto de la acusación, pero enojada con el aprovechamiento político“, cerró la fundadora de Humanas y La Morada.

confirmó el periodista de @latercera al cual grabé cuando me interceptó en un acto entre el Municipio y vecinxs.

Estoy en paz respecto de la acusación, pero enojada con el aprovechamiento político.

Testimonio de Lorenzini

CHV Noticias tomó contacto con la concejala aludida, quien indicó en primera instancia que no se referirá a la situación del partido. Respecto del sumario iniciado en la municipalidad, aclaró que “soy una representante popular, entonces ni siquiera tendría que declarar (…), pero voluntariamente accedí para que esto se despeje lo antes posible, porque me interesa que se aclare”.

Argumentó que su colaboración en el proceso está dada, entre otras cosas, porque “involucra a un montón de gente y además del momento en que se hace”, añadiendo que “no tengo ganas de que otras personas sufran por esto”.

“Soy inocente, así que espero que eso se vea en la resolución del sumario”, reiteró, negando “tajantemente” haber acosado a su asesora “de alguna manera”.

Al mismo tiempo, la concejala apuntó contra el medio que dio a conocer estas acusaciones, precisamente al periodista, a quien criticó porque “yo sí sé que hizo una selección de las declaraciones. Por lo que sé, él llamó a muchas personas y puso solo las que les parecieron conveniente para hacer como que esto es verdad. Pero la verdad es que hay un montón de gente que le dijo algo muy diferente a lo que puso en el diario“.

Continuando con el caso, sostuvo que “estoy muy tranquila, pero muy enojada por el uso político que se ha hecho de esta situación“, ya que planteó que esto incluso podría tener otras consecuencias, como que “le afecte a mi partido o que le pueda afectar a Boric”.

Sumado a lo anterior, tuvo palabras para C.E., asegurando que “tiene toda la vida por delante. Cada una se hará cargo de sus errores en la vida, pero contra ella no tengo nada y no hablaré mal”.

Finalmente abordó el proceso investigativo, enfatizando que “el partido no puede hacer nada mientras el municipio no resuelva, porque es raro que la instancia sea primero el partido y no el municipio, creo yo”, porque “si es aquí (Municipalidad de Ñuñoa) donde ella me acusa en primera instancia, se tiene que resolver aquí y después tendrá que seguir” con el tribunal de RD.

Proceso investigativo

La denuncia fue presentada formalmente por C.E. ante el Tribunal Metropolitano de RD, mismo partido en el que milita, pero hasta la fecha no ha tenido ninguna resolución.

Asegura que primero le ofrecieron una mediación asistida, la que fue desestimada por su abogada. Por lo que según el reglamento de la colectividad, ahora debería continuar con una presentación del caso mediante “acusadores” que son designados de forma voluntaria, aunque no han encontrado a personas que puedan cumplir este rol por las álgidas actividades relacionadas a las elecciones presidenciales.

“Lamentablemente, por las elecciones y porque todos quieren estar en campaña, este proceso se ha demorado. No hay acusantes, que vendrían a ser algo así como la figura de un fiscal en el Poder Judicial. Por reglamento, tampoco podemos obligar a un militante a que lo haga y eso es lo que le hemos explicado a la denunciante”, fue la explicación presentada por Andrea Barriga, presidenta del Tribunal Metropolitano de RD, al medio citado.

Para concluir, lo que queda es que la denunciante “presente el relato de testigos por escrito”, precisó Barriga, mientras el proceso fue suspendido hasta el 26 de diciembre por decisión del tribunal.