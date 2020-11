Carabineros de la Subcomisaría de Paillihue cursó una infracción a la concejala por la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, Yasna Quezada (UDI), quien fue sorprendida repartiendo gallinas entre los vecinos durante la cuarentena que rige los fines de semana en la zona.

De acuerdo a la versión policial, Quezada llevaba a las gallinas vivas en un camión cuando fue fiscalizada por personal de la institución a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Q-61-R, entre Los Ángeles y Santa Bárbara.

La concejala estaba entregando 2.500 aves gratuitamente a los vecinos de Cuñibal, en el camino a Llano Blanco.

Quezada no tenía salvoconducto para realizar dicha actividad durante la cuarentena, medida que comenzó este sábado 14 de noviembre a las 5:00 AM, ya que la comuna retrocedió de preparación a transición.

Consultada por Radio Bío-Bío, la concejala dijo: “en la mañana me levanté con vértigo pensando dónde iba a dejar las 2.500 gallinas, porque ¿qué hacía? ¿Devolverlas? ¿Pero cómo? Si la gente estaba esperando, si la gente no tiene pega hoy día, no tiene qué comer, la gente hoy día ya gastó el 10%”.

Además, explicó que ella ha seguido “trabajando en sectores rurales con mascarilla, con alcohol gel, con guantes incluso, si ha sido necesario”.

La información fue remitida por Carabineros al Ministerio Público y a la Seremi de Salud.