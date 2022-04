Tras condena y escape: Defensa de Karen Rojo solicita liquidar la deuda que mantiene con el fisco

La defensa de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, solicitó la liquidación de la deuda que mantiene con el fisco luego de ser condenada por un caso de corrupción y daños a las arcas fiscales. El monto asciende a casi 8 millones de pesos, que es lo que debe pagar la autoridad luego que la justicia acogiera la demanda de indemnización interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Por su parte, la defensa argumenta que quieren conocer el monto real adeudado, teniendo en cuenta los reajustes por interés y por el IPC. Es relevante mencionar que esta es la primer acción concreta que toma la defensa de la ex edil tras ser condenada a una pena de cárcel efectiva de cinco años y un día de presidio. Finalmente, Rojo huyó a los Países Bajos un día antes de la sentencia, no obstante, el Juzgado de Garantía de Antofagasta confirmó que ya se encuentra realizando las tramitaciones respectivas para su extradición.