La ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue condenada a 5 años de cárcel por presidio efectivo e inhabilitación perpetua para derechos políticos por fraude al fisco. A esto se le suma la multa de $4.344.485 que deberá pagar, correspondiente al 20% del perjuicio causado.

La sentencia se dictaminó por los delitos realizados contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la ciudad entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016.

Es así como el tribunal dictaminó que la ex jefa comunal deberá cumplir la condena de presidio mayor en su grado efectivo, más inhabilitación perpetua para derechos políticos.

🔴 EN VIVO: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta inicia lectura de sentencia en causa por delito de fraude al fisco contra ex alcaldesa de Antofagasta y dos funcionarios públicos. 🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC y https://t.co/dRDfH72bBQ pic.twitter.com/n5sC9ZQeD9 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 18, 2021

Rojo fue encontrada culpable de haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, para fines personales financiados con recursos de la corporación mencionada.

Por otro lado, el ex secretario de la Corporación Municipal, Edgardo Vergara, fue sentenciado con 3 años y un día de libertad vigilada.

Al respecto, la diputada RD por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, comentó que “las y los antofagastinos no olvidaremos el tremendo daño que le hizo a la ciudad. Yo espero que cumpla su condena en la cárcel y que nunca más vuelva a ocupar un cargo público. No más abuso, no más corrupción en el Estado ni en los municipios”.