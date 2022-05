Presidente de Fetracarfor confirma acuerdo entre camioneros y gobierno tras reunión con subsecretario Monsalve

Durante la jornada de este sábado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Los Ángeles, Región del Biobío, para continuar con el diálogo entre Gobierno y los camioneros que mantenían cortada la Ruta 5 Sur en señal de protesta.

En horas de la tarde, el presidente de Federación de Sindicatos de Transporte y Carguio Forestal (Fetracarfor), Alejandro Jara, informó que tras la reunión con la autoridad se llegó a un acuerdo con el cual depondrán el bloqueo de las carreteras.

Si bien no llegaron a acuerdo con todos los puntos que se solicitaban, Jara especificó que “en una negociación también hay que poder ceder algunas cosas, pero no la base de lo que estamos solicitando (…) Solicitamos excepción constitucional, y no se logró, pero sin embargo tenemos otras herramientas con las que vamos a poder satisfacer las necesidades de los trabajadores en base a la seguridad”.

Asimismo, señaló que se acordó impulsar un proyecto constitucional a corto plazo para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de transporte de carga y que, por mientras, se igualará la cantidad de personal policial en la zona en una dotación similar a la utilizada durante el Estado de Excepción Constitucional.

“El acuerdo está hecho y vamos a proceder a hacer el levantamiento oficial de la movilización de los transportistas forestales en el sector de Duqueco”, sostuvo.

Al respecto, el subsecretario Monsalve detalló que “hemos firmado un acuerdo en que se reitera lo que ya hemos planteado en una propuesta de seis puntos de dirigentes de la región”.

“El punto que ha generado mayor interés es la voluntad del gobierno de impulsar una reforma constitucional, que permite crear una nueva facultad para el presidente de la República, para la cual se requiere una modificación a los artículos 32 y 45 de la Constitución. Es un Estado de protección y resguardo de las vías y rutas, ya sea porque hay graves alternaciones a la seguridad o para garantizar el libre tránsito por ellas“, explicó.