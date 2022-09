Confirman la muerte del ex alcalde de San Miguel, Julio Palestro, a los 68 años

Este viernes se conoció el fallecimiento del ex alcalde de San Miguel -desde el año 2004 hasta el 2016- y militante del Partido Socialista, Julio Palestro Vásquez, a los 68 años a causa de un paro cardíaco.

La primera en confirmar la información fue la actual alcaldesa de la comuna, Erika Martínez, quien escribió a través de su cuenta de Twitter, “sepan que están en las oraciones y pensamientos de nuestras vecinas y vecinos en estos difíciles momentos”, indicó.

🔴 Quiero informar del sensible fallecimiento del ex Alcalde de #SanMiguel Julio Palestro.

Además, la jefa comunal informó que su velatorio será en la Iglesia Claretiano desde las 18:00 horas de esta jornada.

Desde el mundo político han reaccionado a la noticia y han enviado distintos mensajes a través de redes sociales para él y su familia, así como también ex colegas de la municipalidad y compañeros de militancia también hicieron llegar sus mensajes.

🙏 Sentidas y sinceras condolencias a la familia, compañer@s y cercan@s, por el fallecimiento de Julio Palestro Velásquez, ex alcalde de mi querido #SanMiguel .

Triste noticia para las y los socialistas, hoy nos ha dejado Julio Palestro, ex Alcalde de #SanMiguel . Honor y gloria Compañero!

Hoy en este día, nos enteramos de la partida de Julio Palestro, ex alcalde y ex concejal de San Miguel. Por ello, expreso mi pesar y condolencias a su familia, amigos y ex colaboradores por esta pérdida, que sin duda enluta al municipalismo, por la pérdida de un gran servidor. pic.twitter.com/jreuGqrDSP

— Gervoy Paredes (@GervoyAlcalde) September 16, 2022