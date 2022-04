Confirman la muerte a los 90 años de Mireya Baltra, ex ministra del gobierno de Salvador Allende

Durante el mediodía de este domingo se conoció de la muerte, a los 90 años, de Mireya Baltra Moreno, ex ministra del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Salvador Allende.

La noticia fue comunicada por su hija, Romanina Morales, a través de su cuenta de Twitter, donde la describió como una “mujer de luchas incansables”.

El fallecimiento además fue informado por la cuenta oficial del Partido Comunista, colectividad en la que la ex autoridad militaba, que expresó su “sensible pesar” y envió sus “condolencias y afectos a su familia”.

⚫️Comunicamos con mucho pesar el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera Mireya Baltra, exministra del gobierno del Presidente Salvador Allende. Dirigenta social y exdiputada. Entregamos nuestras condolencias y afectos a su familia como Partido Comunista de Chile.

Baltra fue socióloga, reportera y suplementera y dentro de su trayectoria política se encuentra su desempeño como regidora por Santiago (1963-1967), diputada (entre 1969 y 1972; y luego entre mayo-septiembre de 1973) por la misma comuna, y en 1972 estuvo a la cabeza de la cartera de Trabajo y Previsión Social durante la administración de Salvador Allende.

Luego del golpe militar de 1973, abandonó el país y estuvo en el exilio hasta 1987 en Holanda y República Checa, hasta que en dicho año ingresó ​clandestinamente de vuelta a Chile cruzando la Cordillera de los Andes a caballo.

En tanto, tras el retorno a la democracia, Baltra recibió una serie de reconocimientos, como el premio Trayectoria a la Mujer Mayor (2008) otorgado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Premio Manuel Bustos Huerta (2015), otorgado por el Gobierno de Chile.​

Luego de que se conociera la noticia, distintas figuras del mundo político han expresado su pesar y destacado su legado, entre ellos, el presidente Gabriel Boric y ministras de gobierno como Camila Vallejo, Jeanette Jara y Antonia Urrejola.

Envío mis condolencias a la familia de ex ministra Mireya Baltra y a l@s amig@s y compañer@s del @PCdeChile por esta pérdida.

Nos deja hoy Mireya Baltra, ex ministra del Trabajo, ex diputada y comunista ejemplar. Nuestras condolencias a su familia. #HonorYGloria para una dirigente consecuente con el pueblo! pic.twitter.com/XR0eOslvaU

Familia acaba d comunicar el fallecimiento d la gran Mireya Baltra Moreno. Mi solidaridad y abrazo fraterno a su familia y seres queridos.

Cómo comunistas sentimos profundo pesar y tristeza por la partida de nuestra querida ex comité central, ex 1aMinistra del Trab y ex diputada pic.twitter.com/wKqI5o3tvG

— Claudia Pascual Grau (@Claupascualgrau) April 17, 2022