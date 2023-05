Desde la política al espectáculo: Lamento transversal tras la muerte del periodista Patricio Bañados

Una lamentable noticia para el mundo de los medios de comunicación se comunicó durante la tarde de este domingo: el recordado periodista y locutor radial Patricio Bañados falleció a los 87 años de edad.

El comunicador se hizo conocido tras ser parte de las estaciones radiales de Radio Cooperativa y Radio Presidente Balmaceda, además de ser uno de los pioneros de la televisión chilena en programas como Primer Plano (1961) y Chile TV (1962).

Además, fue uno de los rostros principales de la campaña del “No”, cuando Chile se preparaba para votar en el plebiscito que decidiría la continuación de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

Desde el Ministerio de las Culturas lamentaron el fallecimiento del locutor radial y enviaron condolencias a su familia y amigos.

“Lamentamos profundamente la muerte de Patricio Bañados, destacado periodista, pionero de la televisión en Chile, rostro de la campaña por el NO, fundamental para la recuperación de la democracia“, escribieron en su cuenta de Twitter.

Lamentamos profundamente la muerte de Patricio Bañados, destacado periodista, pionero de la televisión en Chile, rostro de la campaña por el NO, fundamental para la recuperación de la democracia. Nuestras condolencias para su familia y amigos. pic.twitter.com/9ByeRITQwG

En la misma línea, el Colegio de Periodistas también envió un sentido abrazo a los familiares del comunicador. “Reconocemos su trayectoria, profesionalismo y compromiso permanente con la verdad”, escribieron.

Abrazamos a los familiares, amigos y colegas del periodista Patricio bañados, quien además se desempeñó como locutor de radio y asumió un rol protagónico en la franja del no. Reconocemos su trayectoria, profesionalismo y su compromiso permanente con la verdad. pic.twitter.com/Ma39pSVMr5

La noticia también ha golpeado de gran manera a conocidos personajes del mundo del espectáculo y los medios de comunicación, así como también conocidos personeros de la política chilena.

Se fue Patricio Bañados, un grande de Chile. Rostro fundamental de la campaña del NO y con una labor profesional siempre ligado a la cultura en radio y TV. No tuvo el espacio en los medios ni el reconocimiento que merecía. Mis respetos. QEPD. pic.twitter.com/TSry8A2jUA

¿Cuál fue el pecado de Patricio Bañados? Aceptar rol estelar en la campaña por el NO, para que luego quienes resultaron triunfadores lo consideraran “quemado” e inhabilitado para tener el rol que merecía en los medios de comunicación. Y encima, luego, decirlo. Y así estamos. https://t.co/IMPvm6uiPu

“Esto no lo puedo leer pues no es cierto” por esta frase perdió su trabajo en televisión. Lleno de dignidad y como el ejemplo de un gran profesional nos ha dejado, Patricio Bañados. Un periodista q no claudicó en sus convicciones al comunicar siempre la verdad. #PatricioBañados pic.twitter.com/TyonfGJ6NU

