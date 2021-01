El consejo general extraordinario de Renovación Nacional designó a Mario Desbordes como candidato presidencial para participar de las primarias de Chile Vamos, con 269 preferencias de un total de 356 votos válidos.

Cerca de 370 consejeros se conectaron de forma telemática y votaron de forma digital para escoger al ex ministro de Defensa como abanderado del partido.

El presidente de la colectividad Rafael Prohens se mostró satisfecho con la partipación de las bases, señalando que “a Mario Desbordes, todo el éxito y el compromiso del partido para que logre el objetivo y podamos llevar a un militante RN a ser candidato a la presidencia de Chile. Me sentí muy orgulloso de ver cómo RN unido es capaz de conseguir todos los objetivos que nos propongamos”.

Respecto a la solicitud de un sector de declarar libertad de acción respecto al apoyo de las candidaturas presidenciales, Prohens afirmó que “el Tribunal Supremo fue claro en que no existe en esta situación. Hay deberes y derechos como militantes. Y una de las obligaciones es que cuando el partido determina a un candidato, la militancia debe apoyarlo. Más aún si ocupan cargos directivos. De hacer lo contrario el tribunal tomará cartas en el asunto y verá la sanción correspondiente”.

Por su parte, Desbordes dijo sobre su triunfo al interior del partido que “ha sido un apoyo muy amplio y eso me llena de orgullo. He invitado a trabajar juntos a todos los que votaron por mí y a los que no. Ha habido una gran participación de militantes, de consejeros regionales de Renovación Nacional, lo que demuestra que aquí ha habido debate, que ha habido democracia, que se han podido expresar todos los puntos de vista”.

“Lo que viene ahora es trabajar unidos de cara a la primaria presidencial del 4 de julio, pero sobre todo unidos junto a los candidatos a alcalde, concejales, constituyentes y gobernadores provinciales en esta importantísma elección del 11 de abril próximo”, indicó.