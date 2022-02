Una protesta masiva de camioneros se registra en el norte del país, precisamente en la ruta que une a Antofagasta con Mejillones, tras reportarse la muerte de un joven colega que cayó desde un paso bajo nivel tras un presunto enfrentamiento.

“Según información preliminar con la que contamos, un grupo de estos transportistas habría tenido una confrontación con un grupo de peatones que circulaban en el lugar. Aparentemente se trataría de un inmigrantes“, fue lo que dijo el Jefe de la II Zona de Carabineros, general Gonzalo Castro.

El uniformado precisó que en este suceso habría participación directa de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, ambos en situación irregular, y que fueron detenidos por lo ocurrido.

En dicho contexto, se convocó a una manifestación por parte del rubro para dar a conocer su descontento ante este fallecimiento y, además, su molestia por la crisis migratoria que afecta principalmente al norte del país.

Durante la noche de este jueves, se difundieron videos asociados a esta protesta que mantiene el tránsito cortado en la Ruta 1. En uno de ellos, se escucha cómo un individuo hace un llamado a que “todo Chile se sume (a la movilización), de Arica a Punta Arenas”.

“No queremos más inmigración en nuestro país (…) No nos vamos a mover hasta que se haga un proyecto de ley y cierren las puertas de nuestro país. Ya no queremos más inmigrantes, ya es suficiente. Chile ya dio la ayuda humanitaria que tenía que dar, no aguantamos más”, expresó.

Por otro lado, indicó que “tenemos saturados los colegios, los hospitales, y la gente que está entrando es gente mala, gente que está dañando a nuestra ciudadanía, a nuestra gente”.

A raíz de esto, hizo un llamado a todo Chile y los camioneros a adherirse a esta movilización.

“Cierra las puertas, Piñera” y “señor Boric, lo queremos acá”, fueron parte de las palabras de este camionero.