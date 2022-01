La convencional del Frente Amplio (FA) y militante de Convergencia Social (CS), Constanza Schonhaut, reflexionó sobre la alianza de Apruebo Dignidad (FA y PC) en el órgano redactor de la nueva Carta Magna.

En conversación con La Tercera, Schonhaut indicó que “somos una coalición y mantenemos un diálogo fluido. También tenemos diferencias, pero es importante entender que Apruebo Dignidad no alcanza para construir las mayorías necesarias hacia una nueva Constitución y eso nos obliga a conversar con todas las fuerzas del Apruebo”.

En ese sentido, la constituyente indicó que “si hay algunos que no quieren hacerlo por identidad o por generar ciertas trincheras, vamos a tener que hacerlo nosotros”.

Asimismo, en cuanto al rol del Partido Comunista (PC), la militante de CS dijo que “en algunos momentos hemos tenido diferencias sobre cómo afrontar determinados escenarios, lo que no me parece que sea malo”.

En tanto, reiteró que “no hay forma de pensar una Constitución que no sea transversal. La Constitución va a ser transversal porque requiere amplios acuerdos, o no va a ser. Y hay que tener esa altura de miras. Tengo cierta certeza de que vamos a confluir mayoritariamente en materia de contenidos”.

En ese sentido, Schonhaut afirmó estar de acuerdo con las palabras de Amaya Álvez, quien le dijo al PC: “Los llamo a recapacitar, no entiendo mucho cuál es la fijación respecto al FA y creo que no aporta nada. Y lo digo con pesar porque no es el tipo de comentario que uno quisiera decir”.

“Las declaraciones que tuvo el PC durante estos días fueron destempladas y poco expresivas de lo que realmente ocurrió. Eso le hace daño a nuestra vocación de trabajar en conjunto. No podemos perder el compañerismo ni la honestidad. Además, creo que lo que no puede seguir replicando el PC es su intento de competir o excluir al FA, porque eso también lo hemos sentido”, sostuvo Schonhaut.

Por último, destacó que “lo importante es que pongamos nuestros puntos en común y entendamos que en la medida que somos parte de la misma coalición, el trato entre nosotros tiene que ser particularmente bueno. Eso a veces falta de su parte”.