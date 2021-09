En la jornada del pasado martes 8 de septiembre, nueve organizaciones de la sociedad civil, reconocidas por su trabajo directo con poblaciones vulneradas, entregaron un documento titulado “Constitución y Pobreza” a la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón.

Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo articularon un documento que tiene como objetivo mejorar el bienestar de poblaciones especialmente excluidas en Chile.

En el texto se presenta un diagnóstico de las principales brechas en el cumplimiento de Derechos Humanos en áreas de bienestar con relación a los grupos aludidos, como las demandas de mujeres madres de familia, niños, niñas, adolescentes excluidos del sistema escolar, personas en situación de calle, migrantes, discapacitados, privados de libertad, pueblos originarios, entre otros.

Hogar de Cristo: “Una convivencia social requiere reducir las brechas”

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo explicó el objetivo de la alianza y de la propuesta entregada: “Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desventajados, lo cual implica que los grupos especialmente vulnerables descritos en este documento sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna”.

“Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles”, explicó Romero.

Techo Chile: Los más vulnerables necesitan apoyo del Estado”

Vicente Stiepovich, director social de Techo Chile y Fundación Vivienda, comenta que desde la institución buscan poder acercar a las familias con las que trabajan a la creación de la nueva Constitución.

“Para nosotros es muy relevante que las familias más excluidas tengan voz y sean escuchadas. En parte, a través de este documento estamos poniendo al servicio de la Convención nuestro vínculo, cercanía y trabajo permanente con esas familias”, expresó.

En ese sentido, enfatizó en creer que las personas más vulnerables son las que “más necesitan apoyo del Estado” y es por lo anterior, que se pondrá todo a disposición “para seguir acercándose a este tipo de instancias”.

Sabías que la pobreza extrema aumentó a 4,3% el 2021 en 🇨🇱? Esto nos preocupa. Con otras ONGs creemos que la #ConvencionConstituyente DEBE garantizar igualdad y dignidad en la nueva Carta Magna; por eso creamos el texto ‘Constitución y Pobreza’ que se entregará hoy a @ElisaLoncon pic.twitter.com/8WNwa3EEYA — TECHO-Chile (@TECHOChile) September 7, 2021

“La nueva Constitución debe valorar nuestras caras”

Francisca Prat, alumna de Fundación Súmate, quien ha logrado recuperar su derecho a la educación, está esperanzada en que “la nueva Constitución nos considere seres humanos y no recursos humanos, nos ponga nombres y no números, y valore nuestras caras y no sólo nuestros brazos y fuerza de trabajo”, parafraseando el famoso poema del uruguayo Eduardo Galeano.

Melanni Salas, dirigente vecinal del Cerro 18 de Lo Barnechea sostiene que sueñan con dejar de ser “los sin casa, sin privacidad, sin un espacio propio”. Además enfatizó en que quieren que “tal como cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos, nos respeten nuestros derechos básicos, donde para mí la vivienda es el más importante“.

Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives

Nicolás Rojas Pedemonte, director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado también tuvo palabras para reflexionar sobre la entrega de las propuestas y su justificación.

“Cuando los chilenos pensamos en la pobreza y en la exclusión presente en el territorio mapuche solemos elucubrar principalmente alternativas de fomento al empleo o al emprendimiento individual, eso han hecho los Gobiernos, sin atender los problemas estructurales de fondo que aquejan al territorio“, sostuvo a CHV Noticias digital en primera instancia el sociólogo.

“Generalmente, son medidas que se toman sin consultar al pueblo mapuche y sin atender la especificidad histórica y cultural del territorio. Nosotros desde el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con las obras sociales de la Compañía de Jesús, hemos intentado con esta publicación recoger las principales propuestas y demandas de las organizaciones y comunidades mapuches que insisten en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sustentable y en una distribución justa del poder, del territorio y de sus recursos“, enfatizó.

Finalmente, indicó que el empobrecimiento del pueblo mapuche ha sido producto del “despojo territorial, de la tierra, sus recursos y del patrimonio cultural y simbólico asociado“. En ese sentido, declaró que para la agrupación, es muy importante que la Convención Constituyente “garantice la participación y la consulta indígena en todos sus estados” y que su protagonismo no sea una “excepción histórica”.