La machi Francisca Linconao fue la candidata a constituyente indígena que mejor resultado obtuvo en las elecciones del fin de semana.

La líder mapuche logró captar más 15.567 votos, equivalentes al 7,1% del total, que le permitió hacerse de un cupo para la convención que redactará una nueva Constitución.

Linconao valoró la instancia que tendrá para dialogar frente a frente con la comunidad no indígena y en conversación con radio Biobío, sostuvo que “vamos a dialogar y conversar, pero que me escuchen y me respeten. Aquí va a haber respeto porque habrá una machi conversando con los huincas“.

En la misma línea, rescató la integración que existirá por parte de los redactores de una nueva Carta Magna y añadió que la “discriminación tiene que terminar y eso es lo que vamos a hacer en la nueva Constitución”.

La representante mapuche tuvo palabras para criticar la actual realidad territorial en la zona y adviritió que “yo estoy especialmente preocupada de la tierra. Siempre lo he dicho. Porque no hay tierra, no hay agua y la familia de la comunidad tiene hijos, después se casan, tienen más hijos y ya no tenemos dónde hacer la casa porque tierras ya no hay, porque la quitaron todas los españoles, los colonos“.

De esa forma, Linconao apuntó a que su labor como constituyente será el poder recuperar terrenos que ya no son de su pertenencia, pero que históricamente lo fueron. “Eso vamos a tener que conversar con el gobierno. Tienen que devolver las tierras a los mapuche, él verá como lo va a hacer porque él nos quitó la tierra, el Estado chileno”, cerró.

La machi aseguró que durante las asambleas que se llevarán a efecto hablará solo en mapudugnún, por lo que se hará necesario contar con un traductor para que el entendimiento de todos los asistentes se concrete.