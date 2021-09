“Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer”.

Con esas palabras, el sábado 4 de septiembre de 2021, Rodrigo Rojas Vade (37) confesó no padecer Leucemia linfoblástica mixta. “Cuando tenia 29 años me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo. Pensé que mis seres queridos me iban a rechazar. Sentí mucha vergüenza y dolor”, sostuvo.

Nadie quedó indiferente a las palabras de quien hasta hace un día se desempeñaba como uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional. Según contó.

Lee también: Loncón confirma que Tania Madriaga será la reemplazante de Rojas Vade en la vicepresidencia de la CC

¿Puede seguir?

El constituyente de la ex Lista del Pueblo, llamada ahora Pueblo Constituyente, es el foco de la opinión pública y ciudadana. Las dudas sobre su futuro en la CC se hacen cada vez más fuertes. Una de las preguntas más repetidas es: ¿Rojas Vade puede renunciar a la Convención?

Luis Bobadilla, abogado constitucionalista de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), explicó a CHV Noticias que a los convencionales se le aplican las reglas de los parlamentarios.

“Las causales de cese en el cargo de los parlamentarios están en el artículo 60 de la Constitución. La única hipótesis que está cubierta respecto de la renuncia es producto de enfermedad grave y debe ser calificada por el Tribunal Constitucional, que vendría siendo una especie de filtro si es que de verdad es algo serio, realmente serio”, manifestó el abogado experto.

Lee también: Convencional Alejandra Pérez defiende a Rojas Vade y afirma que “cayó porque mintió y porque se vio obligado a hacerlo”

En el mismo sentido, debido a que el parlamentario, y en este caso el constituyente, no puede renunciar en términos jurídicos, la duda que surge es: ¿Qué pasa si deja de asistir a la CC? “Va a privar a su distrito electoral de un representante”, sostuvo Bobadilla.

Popularmente conocido como “el pelao Vade” fue ex vicepresidente de la Convención y logró sacar 19.312 votos para representar a los vecinos del distrito 13, compuesto por las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

Si Rodrigo renuncia, nadie podrá ocupar su escaño. Los que se ven afectados (y sin representante) son las 19.312 personas que votaron por él.

Lee también: Elisa Loncon por Rojas Vade: “Al pueblo de Chile le digo que la CC va a actuar de la manera más justa”

En palabras del abogado Bobadilla, “los lineamientos de la Constitución son claros: Cuando se trata de cargos vacantes, lo que corresponde es que el partido bajo al cual tú estás afiliado tiene que proponer tu reemplazante. Si el electo es un independiente, el cargo no podrá ser reemplazado”.

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, fue consultado sobre si Rojas podría renunciar la CC y respondió: “estamos en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones contemplan precisamente las causales de renuncia de un constituyente”.

Bassa indicó que “la discusión en torno al reglamento permanente de la Convención nos va a permitir también dar luces respecto de cuáles pueden ser los pasos a seguir. Aquí no hay canales de destitución, no es buena idea tampoco que entre pares exista la posibilidad que nos destituyamos recíprocamente, pero sí tiene que haber una salida institucional, por ejemplo, regulando la posibilidad de renuncia y la posibilidad de reemplazo, que es uno de los vacíos que tiene actualmente la Constitución”.

Lee también: Vocero de la Lista del Pueblo respalda a Rojas Vade tras confesión: “Seguiremos firmes apoyando a nuestro compañero”

Bobadilla difiere con el convencional. “Rojas Vade no puede renunciar, su cupo no se reemplaza. La Constitución es clara: Los cargos vacantes de independientes no serán reemplazados, los convencionales electos en calidad de independiente no pueden ser reemplazados. Hay una norma que los académicos denominamos la regla de oro del derecho de Chile: nadie puede atribuirse más atribuciones de las otorgadas”.

“Si esto se quiere modificar, requiere una reforma constitucional. No sé si hay suficiente agua en la piscina para aventurarse a algo así”, sentenció el abogado de la Usach.

Denuncia en Fiscalía

La mañana del 5 de septiembre, y en conversación con CHV Noticias, la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, advirtió que la Controlaría General de la República se debe pronunciar respecto al hecho de “haber mentido en la declaración de intereses y patrimonio”.

Horas más tarde, Rojas Vade renunció a su cargo a la vicepresidencia. Cuando la Mesa Directiva Ampliada de la CC aceptó la dimisión, los convencionales habían consignado que pondrían pondrían a disposición de los organismos correspondientes todos los antecedentes de los cuales dispongan. Y así fue.

La Mesa Directiva Ampliada de la Convención Constitucional, liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, ingresó una denuncia contra el convencional Rodrigo Rojas Vade ante la Fiscalía Centro Norte. El fiscal a cargo del caso será el Fiscal Jefe de Centro de Justicia, Patricio Cooper.

Lee también: Las reacciones del mundo político tras la confesión de Rodrigo Rojas Vade

El motivo principal de la denuncia es por “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”. En definitiva, apuntan a su declaración de patrimonio, en donde da cuenta de una deuda de $27.000.000 por un crédito de consumo en el Banco Scotiabank para “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

¿Qué pasará con el futuro de “el pelao Vade”? Eso aún está por verse. Por ahora, lo único certero es que los chilenos y chilenas no olvidarán el día en que uno de los convencionales con más votos en el D13, icono de las protestas en el estallido social, y rostro de la Lista del Pueblo, admitiera públicamente haber sostenido una mentira durante ocho años.