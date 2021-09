Los parlamentarios Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI), denunciaron públicamente que 12 convencionales recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal en julio del presente año.

Según evidenciaron, los constituyentes que recibieron el beneficio estatal son: Damaris Abarca (IND. Apruebo Dignidad), Mariela Serey (IND. Apruebo Dignidad), Valentina Miranda (PC), Tatiana Urrutia (RD), Vanessa Hoppe (PC), Constanza San Juan (Asamblea Constituyente Atacama), y de la ex Lista del Pueblo Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas Vade, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez y Camila Zárate.

La diputada Luck manifestó que “después de una investigación que hicimos con el diputado Labbé, descubrimos que constituyentes reciben el IFE. La información es pública, la pueden ver todos los chilenos”.

En la misma línea, “es una declaración jurada, los datos que entregan son verdaderos, pero cuando reciben dos millones y medio debieron haberse salido, sobre todo los que no calificaban de acuerdo al núcleo familiar que ellos informaron en el Registro Social de Hogares (RSH)”.

“Hay personas que lo pasaron mal en la pandemia. Ellos en julio ya recibieron la dieta. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos no la tienen”, manifestó la parlamentaria.

Cabe recalcar que el primer sueldo de la Convención Constitucional fue pagado en agosto, es decir, después de recibir el IFE Universal de julio.

El diputado Labbé contó que “una vecina se me acercó y me preguntó ‘oiga, diputado, ¿ustedes pueden retirar el IFE? y yo le dije inmediatamente que no. A partir de esa pregunta me surgió duda respecto a los convencionales”.

“Investigamos y nos encontramos con la sorpresa (…) cuando uno es una autoridad, o pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado”, recalcó Labbé. En ese sentido, el parlamentario de la UDI declaró que los constituyentes debieron salirse de la ficha del RSH cuando asumieron el cargo en la CC.

Acusados se defienden

Ante la acusación, Camila Zárate respondió: “No tenía conocimiento que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática. Antes se había actualizado de manera automática mi RSH. Yo soy parte del RSH hace muchos años. Gracias a los beneficios del Estado yo he podido estudiar becada, con gratuidad y atenderme en salud. Yo no vengo de la clase acomodada, como varios convencionales”.

“Desconocía que debía hacer el tramite de RSH y me voy a asesorar para hacer los trámites de devolución del IFE”, aseveró la constituyente.

En tanto, Damaris Abarca dijo que “aquí hay un tema de no actualización”. Del mismo modo, aseguró que “yo en mi cuenta no tengo el IFE”. Asimismo, Valentina Miranda aseguró que “yo no lo recibí, lo recibe mi madre que es jefa de hogar y yo me retiré de su RSH”.

Ante las injurias emitidas por diputados de derecha, a quienes les molesta que las y los pobres con IFE hayamos conquistado un espacio para redactar esta nueva Constitución, les comparto la siguiente declaración pública en la que desmiento sus acusaciones. pic.twitter.com/4oXASERkeg — Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) September 7, 2021

Finalmente, Helmuth Martínez afirmó que “en su oportunidad, como grupo familiar se postuló a este beneficio de acceso universal. Reuníamos todos los beneficios”. Luego de ser electo constituyente, con su grupo familiar “hicimos la actualización y estamos en espera”. “En caso de recibirse el dinero, no van a ser utilizados porque no corresponde. Van a ser reintegrados, vamos a buscar la forma”, planteó.

En el caso de Rojas Vade, CHV Noticias tuvo acceso a la solicitud que ingresó el convencional para modificar el Registro Social de Hogares, la cual fue enviada con fecha 6 de agosto.