Una crisis se ha registrado en la zona fronteriza del país ante la llegada de cientos de migrantes que ingresan de manera irregular a Chile. En este contexto, un equipo de CHV Noticias fue testigo de cómo continúan llegando a territorio nacional, a pocas horas de la visita del ministro del Interior a la Región de Tarapacá.

Al respecto, el comandante Francisco Guzmán, subprefecto de fronteras Iquique, declaró que “se mantiene una cantidad aproximada de 800 personas dando vueltas en el poblado de Colchane”. Por lo que no hay infraestructura que dé abasto, tanto así que dormir en la calle es la única alternativa para estas personas.

Solo bastaron minutos en la frontera para captar al menos a tres personas que estarían intentando cruzar a Chile. El hecho fue registrado en el hito fronterizo número 61, donde a la izquierda se encuentra el poblado boliviano de Pisiga junto a una zanja en la frontera de dicho país, y a la derecha está el suelo chileno por donde ingresan los migrantes.

Tras cerca de 20 minutos acompañando la vigilancia de Carabineros y Fuerzas Armadas, se evidenció la presencia de estos aparentes inmigrantes. Por lo que tras un rápido despliegue de los funcionarios, fueron interceptados y conminados a volver a Bolivia, en un operativo que incluye además el uso de drones.

Sin embargo, ¿por qué estas personas no son detenidas? De acuerdo con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, “no es un delito mientras no sea denunciado por la autoridad administrativa que corresponde. Nosotros vemos alrededor gente que está cruzando, pero no hay una flagrancia para nosotros mientras no se produzca una denuncia de quien está facultado para hacerlo, que es la Intendencia Regional“.

El comandante Guzmán agregó que “nosotros calculamos que aproximadamente al día ingresan de 200 a 300 personas”.

La compleja situación humanitaria preocupa a autoridades. De hecho, el presidente Sebastián Piñera se refirió al suceso indicando que “lo que está pasando en Colchane es un reflejo de la crisis que viven países como Venezuela, y también es un cierto reflejo de la situación de nuestro país. La política de migración es brazos abiertos a la migración legal, bienvenidos aquellos que vienen a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero no queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes, a cometer delitos y a no contribuir al desarrollo de nuestro país”.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó al lugar y propuso un “recinto provisorio y transitorio para recibir a las personas aquí en el altiplano y ahí hacer los trámites de expulsión. No bajar a las personas a Iquique”.

Finalmente, para este martes se espera la llegada del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la comuna de Colchane.