“Algo pasa ahí”: Contralora (s) levanta advertencia por barberías que “hacen delivery y atienden hasta las 3 am”

La contralora (s) Dorothy Pérez apeló a la “responsabilidad de los alcaldes a la hora de entregar patentes comerciales” y mencionó el caso de las “barberías que atienden hasta las 3” de la madrugada en el Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile.

“¿Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país? Algo pasa ahí. Y esas barberías están atendiendo hasta la 3 a.m. y con delivery, y nadie corta el pelo a través del delivery”, preguntó la contralora subrogante.

En la instancia, además añadió: “Entonces, todos los chilenos sabemos lo que pasa en las barberías. Algo está pasando en esta materia y estamos como país en una situación delicada, en la que todos, no sólo el gobierno de turno, de este color o del otro, todos, tenemos que hacer un aporte. Y las municipalidades son clave“.

Pérez, a su vez, planteó que estos locales podrían ser utilizados como fachada para hacer lavado de activos relativos al crimen organizado, como en el caso de la banda Los Trinitarios.

En ese sentido, instó a las y los jefes comunales a prestar mayor atención a este tipo de situaciones y solicitó no hacer la vista gorda con los antecedentes tributarios que presentan los dueños de estos locales.

“Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con (Servicio) Impuestos Internos?”, concluyó.

Síguenos en