Se queda como está: Rechazan proyecto para reparar el icónico Puente Cau Cau

El denominado mayor chascarro de la ingeniería chilena ahora suma nueva capítulo. Un informe de Contraloría rechazó la toma de razón al contrato del proyecto para reparar el Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos, estructura que funciona provisionalmente desde el 2018. El escrito del ente regulador advierte que distintos profesionales técnicos y con cargos de responsabilidad no tendrían la experiencia necesaria exigida por el Estado. Otro de los puntos abordados es la ausencia de algunos planos y discrepancias respecto del ángulo de elevación de los brazos del viaducto, además no se advierten las razones para no incluir las reparaciones de la torre y la sala de control pese a estar en el convenio. Por tanto, por ahora, el puente se mantendrá tal como está.