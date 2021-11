Este viernes, la Contraloría General de la República estableció la responsabilidad administrativa del actual Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por hechos ocurridos durante el 2016 en la municipalidad de Estación Central mientras él aún era alcalde de dicha comuna.

Esto se dio luego de una investigación del órgano fiscalizador en torno a presuntas irregularidades. Una de ellas, tiene que ver con la autorización de viajes a Europa de algunos concejales, para asistir a supuestas capacitaciones. Otro aspecto que se analizó fue la aprobación, vía trato directo, de publicidad municipal haciendo uso del nombre y rostro de Delgado en pleno período de elecciones.

En respuesta a este dictamen, Delgado expresó en un punto de prensa que “yo sé que acá hay personas, actores políticos o algunos medios que buscan unos clics extras y ponen titulares que son un poquito erróneos. Yo invitaría a leer este informe final y apreciarlo en su mérito. Yo no le estoy quitando ni le estoy poniendo“.

Por su parte, el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio indicó que “lo que se requería era una justificación de por qué tenía que ser un trato directo y eso pudo haber sido un error, lo que fuese, y por eso se representó. Había otras cosas que todas fueron arregladas y en este es una cuestión absolutamente menor”

Luego, el ex alcalde declaró que “fueron actividades para la comunidad, no fueron objetados ni los gastos, ni la compra, ni menos que se haya ingresado una boleta ideológicamente falsa o que se haya hecho una compra que no llegó a los vecinos. Todo lo contrario, fue solamente la fundamentación de un tipo de compra que está permitida en la administración pública”.

Buscan inhabilitarlo

En esta misma jornada, un grupo de concejales presentaron un requerimiento ante el Tricel con la finalidad de inhabilitar a Delgado de su cargo público actual.

“Presentamos un requerimiento al TER por notable abandono de deberes, falta a la probidad administrativa y una declaración de inhabilidad, por contrataciones directas no fundamentadas que arroja este sumario administrativo que llega al Concejo Municipal”, señaló la concejala María Pacheco, agregando que “nosotros cumplimos el rol de fiscalizar, además de tener una auditoría externa que aprobamos en el Consejo Municipal.

Dado este escenario, el Tribunal Electoral Regional y el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá que definir si existe algún tipo de sanción e incluso dictaminar la inhabilidad de ejercer cargos públicos para el político en cuestión.